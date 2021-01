Aluguel se descola do IGP-M e abre espaço para negociação

Deu a louca no IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado). Desde abril do ano passado, o índice mais utilizado para reajustes de aluguel se descolou da inflação (e da realidade!) e subiu vigorosamente, influenciado principalmente pelo dólar. O acumulado em dezembro chegou a 23,14%, enquanto a inflação oficial acumulada até novembro foi de 4,31%.

Mas pesquisas sobre o valor para novas locações na cidade de São Paulo mostram desvalorização dos imóveis. A plataforma imobiliária QuintoAndar registrou queda de 6,26% no valor dos anúncios entre janeiro e dezembro do ano passado. Já o Secovi-SP, sindicato do mercado imobiliário, calcula leve alta em 12 meses em sua pesquisa até novembro, de 1,71%.

O descolamento entre IGP-M, inflação e novos anúncios deu espaço para que as negociações prevalecessem entre as partes neste início de ano. Pesquisa realizada pelo Secovi-SP aponta que não há padrão para o reajuste dos contratos antigos. As respostas mais frequentes, segundo o sindicato, estão relacionadas à manutenção dos valores sem aumento ou a aplicação de correção monetária de 10% ou metade da variação de 12 meses do IGP-M. Com um número menor de respostas, também foram apontados reajustes de até 5% e aplicação integral do IGP-M.

“Em algumas negociações entre o locador e o locatário, houve situações de apenas postergar o reajuste para o próximo ano, quando se verificará se o valor de mercado e o valor do contrato em andamento, naquele momento, estarão equilibrados”, explica Edson Kitamura, gerente do departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP.

Para o gerente sênior de data analytics do QuintoAndar, Fernando Paiva, a queda no preço dos contratos novos fortalece a necessidade de negociar. “Não faz sentido ter super reajuste, já que caso eu queira sair do meu imóvel eu consigo algo em preço abaixo.”

A pesquisa do QuintoAndar indica o aumento também de contratos novos fechados em valores abaixo do anunciado. Se antes da crise, a partir de abril, apesas 4% dos negócios eram finalizados com preços menores em São Paulo, o índice pulou em dezembro para 12%. “O inquilino está mais disposto a pedir desconto e o proprietário também pensa em conseguir manter a renda em época de crise, por isso está mais disposto a baixar o preço.”

De acordo com o Secovi-SP, ficou mais difícil durante a crise ocupar os imóveis. O tempo entre anúncio e ocupação praticamente dobrou. O IVL (Índice de Velocidade de Locação), que avalia o número de dias que se espera até que se assine o contrato de aluguel, passou de 16 a 42 dias em novembro de 2019 para 29 e 86 dias no mesmo mês de 2020.