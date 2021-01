Agências de viagem pedem extensão de prazo de remarcação

O grupo formado pelas 20 mais importantes associações de hotelaria e lazer enviou ao Ministério do Turismo um ofício pedindo a prorrogação do prazo para reembolso de serviços cancelados por conta da pandemia.

Apesar de o setor afirmar estar preparado para receber viajantes de forma segura, a retomada ainda é feita de forma lenta, diante da pandemia e da demora para a vacinação no Brasil. Na semana passada, o governo federal editou uma medida provisória para prorrogar até 31 de outubro as regras de reembolso de voos cancelados.

Magda Nassar, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, espera que os outros setores também sejam contemplados. As viagens apresentaram aumento nos últimos dias de 2020, mas já está sendo observada uma nova onda de cancelamento de reservas neste início de ano, aponta o vice-presidente da Associação Brasileira Indústria Hotéis, Rodrigo Travano.

E, se nas viagens a lazer, a recuperação deu um passo atrás neste início de 2021, no setor das viagens corporativas, a situação é ainda mais preocupante. No ofício enviado ao governo federal, o G20 do turismo ressalta o risco de demissões em massa, segundo Gervasio Tanabe, presidente executivo da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).

Carlos Prado, do Grupo Tour House, lembra da importância do setor para a retomada econômica do Brasil diante dos desafios impostos pela pandemia. E Alexandre Butrico, head de Marketing do Movimento Supera Turismo Brasil, revela que está sendo criada a campanha “Vacina Para Todos”.

Enquanto a vacinação não começa, as associações e empresas que movimentam o setor do turismo no Brasil ressaltam o que é feito para receber o viajante de forma responsável. Quem se sentir à vontade para arrumar as malas vai encontrar protocolos e regras, mas é preciso, também, que cada um faça a sua parte, lembra Aldo Leone Filho, presidente da Agaxtur.

A BandNews FM entrou em contato com o ministério do Turismo e aguarda posicionamento.