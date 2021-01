Mega-Sena acumula de novo e prêmio salta para R$ 12 milhões

Mais uma vez nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio deste sábado e o prêmio continua acumulado. No sorteio da próxima quarta-feira, o apostador que fizer seis pontos vai levar para casa R$ 12 milhões.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 16 apostadores acertaram a quina e cada um ganhou R$ 128.304,01.

Quem acertou apenas 4 dezenas também foi premiado. Foram 1.994 apostas, e cada uma ganhou R$ 1.407,74

