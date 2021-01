Fuvest 2021: o que pode e o que não pode na prova deste domingo

Cento e trinta mil estudantes realizam neste domingo a prova da primeira fase da Fuvest, vestibular que dá acesso a uma das universidades mais conceituadas do país, a USP.

Neste ano, os candidatos farão prova em 148 locais, distribuídos em mais de 35 cidades, com regras rígidas para evitar a disseminação do coronavírus.

Horário

Os portões abrem no meio dia e fecham às 13h. Não há espaço para atrasos.

Os alunos só podem deixar a sala de aula a partir das 16h.

O que levar

O candidato deve levar seu documento de identidade (com foto) e caneta esferográfica azul. Lápis, borracha, apontador e régua transparente podem ser usados para rascunho.

O uso do relógio é proibido

Máscara

O candidato deve usar máscara durante todo o período da prova. A Fuvest orienta a todos que levem uma máscara reserva.

Todos os candidatos terão um sache com tecido embebido em álcool 70% sobre as mesas para fazerem a higienização do local, mas o candidato também pode levar seu frasco de álcool.

Água/Comida

Os candidatos poderão levar suas garrafas de água e um lanche, frutar ou barra de cereal. O aluno não poderá comer na sala de aula. A organização vai determinar o local para alimentação.

O tempo usado para alimentação não será reposto no tempo total determinado para a realização da prova.

Covid-19

Quem está com suspeita da doença, teve contato com um caso confirmado ou diagnóstico confirmado a partir de 1º de janeiro não deve comparecer ao local de prova.