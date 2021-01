Avião com mais de 60 pessoas sofre queda após decolagem na Indonésia

Um avião, do tipo 737-500 (Sriwijaya Air), de origem da cidade de Jacarta, capital da Indonésia, sofreu uma queda hoje (9), por volta das 4h40 (horário de Brasília), pouco tempo após sua decolagem. Com cerca de 62 pessoas, ele tinha como destino a cidade de Pontianak e acabou caindo no mar.

De acordo com informações levantadas pelo Flightradar24, o avião “perdeu mais de 10 mil pés em menos de um minuto”, o que possivelmente teria ocasionado a queda. Dentre as pelo menos 62 pessoas que estavam a bordo, estão: 56 passageiros e 6 tripulantes.

Não há ainda informações concretas sobre o local preciso da queda, mas de acordo com um oficial do governo do país asiático, pescadores encontraram “cabos, um pedaço de jeans e peças de metal”.

Atualmente, há uma força-tarefa com cerca de 50 pessoas, para auxiliar nas buscas das pessoas do voo SJY 182 (Com CNN Brasil).

