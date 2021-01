Trump na berlinda após invasão ao Capitólio

Após a chocante invasão do Capitólio por simpatizantes de Donald Trump, na última quarta-feira, congressistas republicanos e democratas articulam medidas para destituir o atual líder dos Estados Unidos antes que ele deixe o poder daqui a 12 dias. O tumulto, incitado por Trump, terminou com quatro mortos e ao menos 68 detidos, reporta a polícia de Washington, DC.

Os parlamentares cogitam duas ações: a destituição baseada na 25ª Emenda ou um segundo processo de impeachment – o primeiro aconteceu em 2019. Ontem, após certificação de Joe Biden, que ocorreu mesmo após a violação do Congresso, políticos democratas enviaram um pedido a Mike Pence, vice-presidente dos EUA, para que o republicano invoque a Constituição para retirar seu companheiro de chapa do ofício.

“Eu me junto ao líder democrata no Senado ao pedir ao vice-presidente que remova esse presidente invocando imediatamente a 25ª Emenda. Se o vice-presidente e o Gabinete não agirem, o Congresso pode estar preparado para avançar com o impeachment, que é o sentimento avassalador de minha bancada e do povo americano”, disse ontem Nancy Pelosi, presidente da Câmara.

Ratificada em 1967, a 25ª Emenda possibilita que um presidente americano em exercício seja desligado de suas funções ao apresentar doenças físicas ou mentais. Para que a medida fosse utilizada com Trump, o pedidod deveria partir de seu vice, Mike Pence, com apoio de ao menos dois terços do Congresso – o que representa 67 senadores e 290 deputados.

Para o governador do estado de Maryland, Larry Hogan, republicano e colega de Trump, a “nação ficaria muito melhor se o presidente fosse destituído”.

“Acho que não há dúvida de que a América ficaria melhor se o presidente renunciasse ou fosse destituído do cargo. E se Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, conduzisse uma transferência pacífica de poder nos próximos 13 dias até que o presidente Biden fosse juramentado”, afirmou ontem.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, bloqueou Trump de suas redes sociais até o fim do mandato, que acontece dia 20 de janeiro. No entanto, através de um comunicado, Trump se comunicou com o mundo e afirmou que fará uma “transição ordeira” apesar de “discordar totalmente do resultado eleitoral”.

Cada vez mais isolado, Trump recebeu ontem a notícia de que mais membros de seu gabinete haviam renunciado. Entre eles estão: John Costello, secretário adjundo de Comércio, Segurança e Inteligência; Mick Mulvaney, enviado especial dos EUA à Irlanda do Norte; e a chefe de gabinete de primeira-dama Melania Trump, Stephanie Grisham. Mais cedo, o secretário social da Casa Branca, Rickie Niceta, também desistiu do cargo.

Bolsonaro diz que pode ser pior no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer a apoiadores que acredita nas fraudes eleitorais difundidas por Trump. Para Bolsonaro, se o Brasil não utilizar o voto impresso em 2022, terá “problemas piores do que os Estados Unidos”.

Em nota, o ministro do STF (Tribunal Superior Federal), Edson Fachin, afirmou que o episódio nos EUA serve de alerta para a democracia brasileira. “Eleições periódicas de acordo com as regras estabelecidas na Constituição e uma Justiça Eleitoral combatendo a desinformação são imprescindíveis para a democracia e para o respeito dos direitos das gerações futuras”, afirmou Fachin.

Invasores são identificados por polícia

O Departamento de Polícia de Washington começou ontem uma operação para identificar todas as pessoas que invadiram a sede do Legislativo norte-americano, no protesto que se tornou um ataque à democracia norte-americana.

Em um site disponibilizado pela polícia, qualquer pessoa que identificar um dos invasores é aconselhada a ligar e comunicar os oficiais. Como recompensa, os agentes oferecem a quantia de US$ 1.000.

Dentre os invasores, está Ashli Babbit, de 35 anos, apoiadora de Donald Trump. Veterana da Força Aérea dos Estados Unidos, Ashli foi baleada no ombro por um agente, enquanto forçava sua entrada em um corredor trancado, e morreu. Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte de Ashli e diziam: “Uma veterana de guerra morreu e, enquanto isso, Donald Trump continua bilionário”. O agente responsável pelo tiro foi afastado do cargo.

Entre os manifestantes já identficados, o personagem mais inusitado foi Jake Angeli que invadiu o Capitólio fantasiado de viking e usando peles e chifres de animais. Angeli é um dos membros do movimento de extrema-direita QAnon. De acordo com o grupo de Angeli, “Donald Trump está travando uma guerra secreta contra os pedófilos adoradores de Satanás do alto escalão do governo, do mundo empresarial e da imprensa”. METRO

*Supervisão Vanessa Selicani