Tratores vão às ruas mesmo após recuo de Doria

Sindicatos e associações ruralistas decidiram manter as manifestações ontem contra a redução de benefícios no ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) em São Paulo mesmo após a fala do governador João Doria (PSDB) na quarta-feira de que revogaria os decretos sobre o tema.

Tratores ocuparam as ruas de cidades como Holambra e Piracicaba. Em Ribeirão Preto, manifestantes utilizaram um boneco inflável gigante do governador com a faixa “Ditadoria”. Para os organizadores, cerca de 150 municípios participaram dos atos.

A Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo) disse ontem que a decisão de Doria “foi acertada e mostra que estamos no caminho certo”. Mas ressaltou que aguardaria a publicação dos decretos com os cancelamentos antes de interromper as manifestações. Novos atos estão previstos hoje na Ceagesp, empresa de abastecimento da capital.

Questionado pelo Jornal Metro, o governo do estado não informou quando oficializaria o recuo. Em fala da quarta-feira, Doria se comprometeu a não elevar o ICMS para alimentos e remédios genéricos. Mas ainda haverá redução de benefício para setores como máquinas agrícolas e carros, por exemplo.