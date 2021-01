Quadrilha usava microcâmeras em banco para roubar senhas

Uma quadrilha altamente especializada em roubar senhas de caixas eletrônicos e clonar cartões foi presa na madrugada desta quarta-feira, no Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o grupo clonava cartões para sacar o auxílio emergencial com um equipamento chamado de chupa-cabra, instalado no caixa. Eles ainda escondiam microcâmeras nos caixas eletrônicos para roubar as senhas dos clientes.

De posse dessas informações, os bandidos sacavam dinheiro do Bolsa Família e do auxílio emergencial, pois são cartões que não têm chip e nem qualquer tipo de controle por biometria, o que facilitava muito o trabalho da quadrilha.

A quadrilha, de acordo com a polícia, era muito bem estruturada, com divisão de tarefas e funções, e agia há vários meses em vários municípios do Rio de Janeiro.

Foram presos em flagrante Francisco José de Oliveira, Alexandre Rodrigues Lima e Clóvis Lima de Oliveira. Há ainda outros integrantes foragidos. (Com informações do G1)