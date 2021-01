Por R$ 1: Menino de 12 anos que vendia pastel é assassinado a facadas em MG

Um menino de 12 anos, da cidade de Rubim, localizada no estado de Minas Gerais, foi morto na última quarta-feira (6). Ele vendia pastéis e no dia do ocorrido foi assassinado a facadas.

Segundo informações levantadas, o garoto havia vendido salgados para uma mulher de 39 anos e seus filhos, e ao fazer a cobrança, viu que faltava R$ 1 e foi então que se iniciou uma discussão.

Após notar que a cobrança não teria efeito, ele resolveu ir embora e quando deu as costas para a mulher, foi atingido por golpes de faca.

O garoto, que não teve a identidade revelada, chegou a caminhar por mais alguns metros e solicitar ajuda, mas acabou caindo. Ele foi levado ao hospital, porém não resistiu.

Sobre a mulher responsável pelas facadas, ela se escondeu em casa, deixando cinco facas em sua janela, uma delas com sangue, mas foi presa em flagrante e levada pela Polícia Civil para a delegacia de Almenara. Ela relatou que protagonizou o ataque, pois o menino havia tentado agredí-la.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da mesma cidade.

Não há mais informações sobre o caso até o momento (Com UOL).