IPVA: carros com placa final 2 tem primeira parcela vencendo nesta sexta-feira

Donos de carro com placa de São Paulo final 2 tem até esta sexta-feira (8) para pagar a primeira parcela do IPVA 2021 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) ou para pagar o imposto em cota única com desconto de 3%.

Se preferir, o proprietário pode ainda opta por pagar o imposto em cota única sem desconto, com vencimento em fevereiro.

O IPVA pode ser pago em qualquer agência bancaria, nos terminais de atendimento 24h, Internet Banking ou casas lotéricas apenas com o número do Renavam.

A partir deste ano, é possível antecipar também o pagamento do licenciamento anual. Para isso, todos os débitos do veículo devem estar em dia.

VEJA TABELA DO IPVA 2021 ABAIXO: