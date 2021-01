Fiocruz solicita o uso emergencial da vacina de Oxford no Brasil

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) encaminhou nesta sexta-feira à Anvisa o pedido de autorização para uso emergencial da vacina produzida pela Universidade de Oxford no Brasil.

Mais cedo, o Instituto Butantan também encaminhou para a Anvisa pedido semelhante para uso da CoronaVac, a vacina do laboratório Sinovac, da China.

Os dois pedidos tem um prazo de resposta de 10 dias, desde que toda a documentação esteja correta.

O Ministério da Saúde está tentando importar um lote de 2 milhões de vacinas de um fornecedor do laboratório AstraZeneca na Índia, mas já enviou solicitação para comprar parte do estoque da CoronaVac que está no Instituto Butantan para iniciar a campanha de vacinação no Brasil.