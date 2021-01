Brasil fica perto de vacina com negociação para uso da CoronaVac

O Brasil está mais próximo de iniciar uma campanha de vacinação contra a covid-19 com o início do processo para a autorização do uso emergencial da CoronaVac, imunizante que já está sendo fabricado no país pelo Instituto Butantan, do governo do estado de São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Os resultados dos testes realizados com voluntários brasileiros foram divulgados ontem e mostraram que a dose tem eficácia de 100% para os casos graves e moderados da doença e de até 78% para os casos leves – o que significa dizer que quase 80% das pessoas que tomarem a vacina estarão protegidas do novo coronavírus.

As conversas entre o governo de São Paulo e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foram abertas oficialmente ontem com a realização de duas reuniões. O pedido para uso emergencial da vacina deve ser oficializado hoje.

O prazo de resposta da Anvisa é de até 10 dias, o que permitiria o início da vacinação em São Paulo já no próximo dia 25 de janeiro, como anunciou o estado.

A campanha pode até mesmo começar antes, caso o governo federal decida iniciar um plano nacional de imunização utilizando a CoronaVac. O Ministério da Saúde informou ontem que encomendou a compra de 100 milhões de doses (veja abaixo).

10,8 mi de doses prontas

Os resultados dos testes da CoronaVac no Brasil foram apresentados ontem pelo governo de São Paulo e pelo Butantan depois de dois atrasos, já que a previsão inicial era de fazer a divulgação em dezembro.

O governador João Doria (PSDB) disse que a vacina demonstrou ter alto grau de eficácia e que nenhum voluntário que a tomou e contraiu a covid-19 evolui para um caso grave ou moderado da doença nem precisou ser internado.

Além dos testes com 12,4 mil voluntários, a parceria do Butantan com a Sinovac, que desenvolveu o imunizante, também garantiu a compra de vacinas já prontas e de insumos para produção em território brasileiro.

O Butantan já tem 10,8 milhões de doses prontas e deve receber 35 milhões até a primeira quinzena de fevereiro. A meta do instituto é de produzir até 1 milhão de doses por dia na fábrica na capital.

“Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência. As pessoas que forem imunizadas terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a covid-19”

João Doria, Governador de SP

“Vitória da Ciência com C maiúsculo. Dia triste para os negacionistas. A vacina é o nosso passaporte para retomar a vida normal, salvar vidas e fazer a economia voltar a crescer”

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados

“Agora a Anvisa precisa liberar a vacina e o governo deve garantir sua produção e aplicação. Vitória da ciência. Viva o SUS e o Instituto Butantan! Vacina para todos já!”

Sâmia Bomfim (PSOL-SP), deputada federal

“Se a data de vacinação for antecipada em campanha nacional pelo governo federal, ótimo, nós estaremos juntos. Mas se esse início ocorrer só no fim de fevereiro ou em março, não poderemos esperar e vamos iniciar a nossa vacinação em São Paulo em 25 de janeiro”

Jean Gorinchteyn, secretário da Saúde de São Paulo

“Vamos ter meses duros pela frente. O fato de termos uma notícia tão boa quanto essa sobre a vacina não dá salvo-conduto para a população achar que o problema está resolvido, porque não está. Ainda temos de nos cuidar’

Esper Kallas, infectologista do hospital das clínicas da USP

Ministro fala em vacinação no dia 20

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que vai comprar 100 milhões de doses da CoronaVac para uma distribuição nacional e disse que a vacinação no país pode começar em 20 de janeiro, “no melhor cenário”. Pazuello afirmou que o contrato só foi proposto ontem graças à medida provisória editada na quarta-feira e que liberou a aquisição de vacinas mesmo sem o aval da Anvisa. A compra do imunizante do Butantan para uso em uma campanha nacional de vacinação tem sido tratada com reservas pelo governo federal porque envolve uma briga política entre o governador Doria e o presidente Jair Bolsonaro – que não se pronunciou publicamente ontem sobre a vacina. Além da CoronaVac, também o imunizante da Universidade de Oxford/AstraZeneca pode ter o seu pedido para uso emergencial no país oficializado hoje por meio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Essa dose é a principal aposta do governo federal.

Resultado ‘extremamente bom’, diz epidemiologista

Ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a epidemiologista Carla Domingues classificou o resultado da eficácia da CoronoVac como “extremamente bom” e disse que o início da distribuição das doses abre possibilidade para a “redução da carga da doença, que é o que se espera de uma vacinação em um momento de pandemia.”

“Estamos falando de uma vacina que será produzida em território nacional, pelo Instituto Butantan, com a garantia de que rapidamente chegará ao braço do brasileiro, e com uma eficácia que é muito boa.”

O maior índice de eficiência entre os casos graves, de até 100%, do que nos casos leves, até 78%, pode ser explicado, segundo a epidemiologista, porque a vacina não se mostrou capaz de proteger a todos, mas que ainda assim atingiu seu objetivo.

"Esses quase 20% que ainda podem contrair a doença após a vacinação vão desenvolver apenas a forma leve da covid-19. Estamos falando de evitar os casos graves, as internações e óbitos. É um resultado fantástico no momento em que estamos vendo o aumento da demanda por leitos de UTI."