Unicamp abre maratona dos vestibulares de 2021

Está dada a largada da maratona de vestibulares das principais universidades do Brasil em 2021. Ontem, 28,7 mil estudantes realizaram a prova da primeira fase do processo seletivo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) em 32 cidades do estado de São Paulo, além das capitais Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

É o primeiro grande vestibular realizado durante a pandemia do novo coronavírus. E foi pensando na proteção dos inscritos que a prova teve um esquema especial nesta edição: divisão dos estudantes em dois dias, aumento no número de salas para evitar aglomeração, 2 mil litros de álcool em gel disponíveis e, claro, uso de máscara obrigatório.

Eram esperados ontem 34 mil candidatos para as provas de ciências exatas, tecnológicas, humanas e artes. No entanto, houve abstenção de 15,54%. Hoje, 43,6 mil vestibulandos estão inscritos para testar seus conhecimentos na avaliação de ciências biológicas e saúde. Segundo a diretoria da universidade, foram separadas 3.381 salas de 62 escolas para a prova. Um aumento de 125% em comparação com as últimas edições, que contavam com 1.500.

A prova de ontem abordou temas como a pandemia do novo coronavírus, o racismo nos Estados Unidos, as queimadas no Brasil e até um meme da internet sobre terraplanismo. A universidade oferece 3.237 vagas em 69 cursos de graduação. A segunda fase está prevista para ocorrer em 7 e 8 de fevereiro.

Só começou

O sonho do ensino superior continua neste mês para milhares de estudantes. No próximo domingo, 130 mil candidatos participam da primeira fase da Fuvest, processo seletivo da USP (Universidade de São Paulo).

As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. São 5,7 milhões de inscritos em todo o Brasil. A nota do exame pode ser utilizada para a entrada em instituições federais de ensino. Os estudantes também conseguem usar a pontuação para se inscrever no Prouni (Programa Universidade para Todos), em que alunos disputam bolsas de estudos em faculdades particulares.