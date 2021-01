São Paulo suspende alta no ICMS para alimento e genérico

O governo de São Paulo decidiu ontem suspender os decretos que reduziam benefícios fiscais para os setores de alimentos e medicamentos genéricos. O recuo aconteceu após pressão das entidades que representam produtores e varejistas e às vésperas de protestos utilizando tratores convocados por sindicatos e associações ruralistas.

Havia ameaça de que o corte em média de 20% de benefícios em ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) fosse repassado para o custo final dos produtos, prejudicando os consumidores. A medida do governo, com objetivo de reforçar os cofres públicos para este ano, foi aprovada em outubro pelos deputados.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O governador João Doria (PSDB) afirmou, porém, que os estudos para cortar benefícios de ICMS de quem era tributado abaixo dos 18% padrão ocorreu em momento de baixa dos casos de covid-19. “Sempre afirmamos que nosso governo está comprometido em atender aos interesses da população de menor renda e, agora, mais vulnerável aos efeitos da pandemia, do desemprego e, a partir de janeiro, sem a renda emergencial que vigorou até dezembro último. A redução de benefícios do ICMS poderia causar aumento no preço de diversos alimentos e medicamentos genéricos, principalmente para a população de baixa renda. Decidimos, assim, suspender a vigência dos decretos estaduais”, disse.

Uma força-tarefa de secretários também foi criada ontem para intensificar a análise dos pedidos de outros setores econômicos para revisão da redução de benefícios fiscais. Apenas os produtos da cesta básica de alimentos e medicamentos e insumos para os hospitais públicos haviam ficado de fora do corte de isenções.