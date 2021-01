São Paulo aposenta documento em papel dos veículos

O documento em papel verde do veículo que os motoristas portavam para comprovar licenciamento e registro se aposenta a partir deste ano em São Paulo. O comprovante continuará a ser exigido pelas autoridades de trânsito, mas estará disponível apenas de forma virtual. Ele será gerado em aplicativos e sites oficiais após o pagamento das pendências, como impostos e multas. Quem ainda possui a versão física pode continuar utilizando até a próxima renovação. Para quem preferir, será possível também imprimir em papel comum a documentação.

A medida atende a uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para dar mais praticidade ao documento. A resolução nacional determina o lançamento do CRLV-e, que é a unificação em um único documento digital do CRV (Certificado de Registro de Veículo) e do CRLV (Certificado de Licenciamento).

Um dia após o recebimento dos valores dos débitos do licenciamento e demais pendências, o documento ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital nos portais do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e Denatran (portalservicos.denatran.serpro.gov.br), além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito.

Já é possível quitar antecipadamente o licenciamento até 31 de março. A vantagem para o motorista é realizar o pagamento junto ao IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), o que dá a oportunidade de parcelar em até três vezes ou receber desconto de 3% na cota única. O calendário segue depois a partir de abril com base no final da placa. O valor neste ano é de R$ 98,91 para veículos usados. Para os zero quilômetro adquiridos a partir de 14 de janeiro, o preço vem com reajuste: R$ 131,80.

O IPVA 2021 começa a vencer a partir de hoje para veículos de placa final 1.

Calendário do IPVA 2021

Vencimento do IPVA para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Placa final 1

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 7/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 9/2

Março (3ª parcela): 9/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 8/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 10/2

Março (3ª parcela): 10/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 11/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 11/2

Março (3ª parcela): 11/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 12/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 12/2

Março (3ª parcela): 12/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 13/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 18/2

Março (3ª parcela): 15/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 14/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 19/2

Março (3ª parcela): 16/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 15/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 22/2

Março (3ª parcela): 17/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 18/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 23/2

Março (3ª parcela): 18/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 19/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 24/2

Março (3ª parcela): 19/3

Janeiro (1ª parcela ou cota única com desconto): 20/1

Fevereiro (2ª parcela ou cota única sem desconto): 25/2

Março (3ª parcela): 22/3

Mês de acordo com o final da placa para carros, ônibus, reboque e semireboque



Abril – 1

Maio – 2

Junho – 3

Julho – 4

Agosto – 5 e 6

Setembro – 7

Outubro – 8

Novembro – 9

Dezembro – 0

Para caminhões

Setembro – 1 e 2

Outubro – 3,4 e 5

Novembro – 6,7 e 8

Dezembro – 9 e 0

Pagamento antecipado

Disponível até 31 de março, independente da placa

R$ 98,91 – Valor para veículos usados

R$ 131,80 – Valor para veículos novos adquiridos depois de 14/01

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo