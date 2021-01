Morre o jogador Alex Apolinário, que teve parada cardiorrespiratória em campo

Morreu nesta quinta-feira o jogador brasileiro Alex Apolinário, 24 anos, que sofreu uma parada cardiorrespiratória no último domingo em campo, quando seu time, o Alverca, enfrentava o Almerim, ambos de Portugal.

O jogador teve a parada aos 27 minutos do primeiro tempo, foi reanimado com um desfibrilador pelos médicos em campo e levado diretamente para o hospital.

Alex era natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e no Brasil teve passagens pelo Cruzeiro, Botafogo-SP e Athletico-PR. Ele tinha se transferido para o clube português em 2019.

Os clubes por onde ele passou prestaram homenagens nas redes sociais:

Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Alex Apolinário, campeão do Paranaense de 2018.

Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares neste momento difícil.

— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 7, 2021