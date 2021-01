Morre de Covid-19 idosa serial killer que produzia doces com restos de vítimas

Morreu na Rússia, Sofia Zhukova, idosa de 81 anos, acusada de ser uma serial killer, após assassinar brutalmente 3 pessoas. A mulher, que faleceu no hospital, veio a óbito antes mesmo de sua sentença final.

Infectada com Covid-19, Zhukova chegou a ser levada ao hospital, mas mesmo com os devidos tratamentos, acabou não resistindo. O falecimento da mulher aconteceu na verdade no último dia 29 de dezembro, mas somente agora foi divulgado.

Segundo informações, durante o julgamento da idosa, foram reproduzidas gravações nas quais ela demonstra como assassinou uma de suas vítimas.

Em depoimento, Sofia esclareceu que uma das pessoas assassinadas, o zelador Vasily Shlyakhtich, a havia violentado sexualmente, por isso ela havia tomado tal atitude. “Eu matei o zelador, mas ele me estuprou. O que você acha que eu deveria ter feito? Piquei ele com um machado”.

Sobre este crime, mesmo com os órgãos de Shlyakhtich encontrados em sua geladeira, a mulher afirmou que não é canibal.

Além dos casos que já haviam sido identificados, a polícia trabalha agora para apurar se outras quatro mortes estão ligadas à Zhukova (Com The Sun).