IPVA: carros com placa final 1 tem primeira parcela ou cota única vencendo nesta quinta-feira

Proprietários de carros com placa de São Paulo final 1 tem que optar por pagar a primeira parcela do IPVA ou quitar o imposto em cota única, com desconto, nesta quinta-feira.

O dono do carro pode ainda optar por pagar em cota única, sem desconto, em fevereiro.

Nesta sexta-feira (8) é a vez de carros com a placa final 2, conforme cronograma abaixo.

Para quitar o imposto, basta dirigir-se a uma agência bancária com o número do Renavam e efetuar o pagamento no guichê do banco ou nos caixas 24 horas. É possível pagar ainda pelo Internet Banking ou nas casas lotéricas.

O Detran-SP liberou neste mês também a possibilidade de antecipar o pagamento do licenciamento obrigatório, que pode ser quitado com o IPVA.

Neste ano, não será necessário pagar DPVAT, o seguro obrigatório.

VEJA TABELA DO IPVA 2021 ABAIXO: