IPTU 2021 de São Paulo vence a partir de 1º de fevereiro

A Prefeitura de São Paulo divulgou ontem o calendário para pagamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). Os boletos começam a ser postados nos Correios a partir do dia 15. Mas os valores podem ser pagos antes por meio da segunda via que o contribuinte consegue emitir pelo site prefeitura.sp.gov.br/iptu.

Os vencimentos têm início a partir de 1º de fevereiro para pagamento da primeira parcela ou à vista e variam de acordo com opção do contribuinte feita anteriormente. Veja o calendário completo em prefeitura.sp.gov.br/iptu. Neste ano, o valor não terá aumento, nem da tradicional reposição inflacionária. Pagamento à vista continua com 3% de desconto.

Pagamentos do IPTU na cidade de São Paulo

A partir de 1º de fevereiro, da seguinte forma:

• No dia escolhido, para quem fez a opção via atualização cadastral

• Dia 9 ou 14, para quem não fez opção por data

• Dia 20 para quem optou pela notificação via administradora de imóveis

Fonte: Prefeitura de São Paulo