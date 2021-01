Grupo pró-Trump leva pânico ao Legislativo

Alimentados por alegações de fraude eleitoral desde o ano passado, apoiadores de Donald Trump invadiram ontem a sede do Legislativo norte-americano enquanto congressistas participavam de sessão que confirmaria a vitória do democrata Joe Biden como futuro presidente dos Estados Unidos. Momentos antes, apoiadores se encontraram com Trump em um comício perto do local, onde o presidente orientou que a multidão marchasse rumo ao Capitólio, em Washington, onde a sessão acontecia. Segundo a polícia, uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido.

Os primeiros manifestantes ultrapassaram a barreira de segurança e entraram no prédio por volta das 16h (horário de Brasília), quando a Câmara e o Senado debatiam se haveria ação para anular os resultados da eleição. A área foi imediatamente bloqueada e Mike Pence, vice-presidente dos EUA que comandava a sessão, foi retirado pelos seguranças.

Sem policiais suficientes para conter a multidão, manifestantes pró-Trump quebraram janelas e tomaram conta do local. Em redes sociais, invasores postavam fotos dentro dos gabinetes, inclusive, sentados na cadeira da democrata Nancy Pelosi, crítica de Trump e atual presidente da Câmara.

A polícia conseguiu retirar o grupo por volta das 20h (Brasília). Washington precisou decretar toque de recolher. Mesmo após o susto, os deputados resolveram retomar a sessão para confirmar a eleição de Biden. Até a conclusão desta edição, os parlamentares discutiam o tema.







Biden diz que ação é ameaça à democracia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, intimou Donald Trump a se pronunciar nacionalmente e pedir a saída dos manifestantes na noite de ontem. O democrata afirmou que a invasão ao Congresso foi uma ameaça ao país. “Nossa democracia está sob um ataque sem precedentes. Diferentemente de tudo que vimos nos tempos modernos. Um ataque à cidadela da liberdade, ao próprio Capitólio. Um ataque aos representantes do povo e à polícia do Capitólio, que jurou protegê-los.”, disse.

Segundo Biden, os acontecimentos “não refletem a verdadeira América e não representam quem nós somos”. “O que estamos vendo é um pequeno número de extremistas dedicados à ilegalidade.”

A OEA (Organização dos Estados Americanos) repudiou o episódio e afirmou que “vandalismo contra as instituições constituem sério atentado ao funcionamento democrático”.

Presidente pede saída, mas insiste em fraude

“Eu conheço sua dor e sei que você está machucado. Nós tivemos uma eleição que foi roubada de nós e foi uma vitória ampla. Todos sabem disso. Especialmente o outro lado [os democratas]. Mas vocês precisam ir para casa agora. Precisamos de paz, lei e ordem. Não queremos ninguém machucado”, disse o presidente Donald Trump horas depois que os manifestantes invadiram o local. E reiterou: “É o período duro que nunca aconteceu antes, onde eles podem tirar isso [a eleição] de nós, de mim, de você e de nosso país. Esta foi uma eleição fraudulenta.”

Minutos depois, apoiadores que se concentravam nas escadas do Capitólio leram, em um megafone, o pronunciamento para a multidão.

Análise: cicatrizes para os EUA



Por Priscila Caneparo – professora de direito internacional:

Começamos a observar uma ruína democrática, mas uma ruína democrática que vem mais do discurso comprado pelos apoiadores do Trump ao longo desses anos de governo.

Obviamente, lá existe uma democracia muito mais robusta, com diversos aparatos, com o histórico propriamente dito de ter sido o berço da democracia no lado de cá do Atlântico – os Estados Unidos são, para nós, o que a França é para a Europa.

Mas a democracia não vai ruir, não vai ter um golpe: vai ter algumas cicatrizes. O problema vem a ser como isso vai pulverizar para as democracias que não são tão robustas – como a brasileira. Fica aí a dica para nos prepararmos para o que vai vir se possivelmente Jair Bolsonaro não ganhar a eleição em 2022.

Capital americana decretou toque de recolher por causa do ato / Getty Images

*Com supervisão de Vanessa Selicani.