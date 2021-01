CoronaVac tem eficácia de 78%, afirma Doria

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou o resultado dos testes realizados com a CoronaVac pelo Instituto Butantan, de São Paulo.

De acordo com os resultados obtidos, a CoronaVac teve 78% de eficácia em casos leves e 100%.

O estudo da vacina criada pelo laboratório chinês Sinovac no Brasil envolveu 13 mil voluntários da área da saúde, que receberam duas doses com 14 duas de intervalo.

De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a vacina foi testada em 16 centros clínicos distribuídos em 9 estados do Brasil.

Os testes revelaram, segundo Dimas, que 100% das pessoas que tomaram a vacina não apresentaram casos graves ou moderados da covid-19 e nenhum dos voluntários vacinados precisou ser internado.

Ainda nesta quinta-feira, o Instituto Butantan irá pedir o registro emergencial da vacina à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).