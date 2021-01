Arthur Lira e Baleia Rossi votos de 'traição' na Câmara

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) oficializou ontem a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Apoiado pelo atual mandatário da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e pela oposição, o parlamentar terá como principal adversário Arthur Lira (PP-AL), do centrão, candidato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O bloco de Baleia Rossi conta, atualmente, com 11 partidos que possuem 261 deputados, enquanto Arthur Lira tem o apoio de nove siglas com 196 parlamentares. No entanto, os candidatos já negociam os chamados votos de “traição”, já que a votação será secreta. Ou seja, um deputado pode declarar voto em um postulante, mas votar no outro na “hora H”.

A eleição está prevista para ocorrer no dia 2 de fevereiro. Há chances de acontecer segundo turno.

Arthur Lira

Partido: PP

Estado: Alagoas

Idade: 51 anos

Profissão: Empresário, pecuarista e advogado

Carreira política:

• Vereador em Maceió 1993-1999

• Deputado estadual por Alagoas 1999-2010

• Deputado federal 2011-atualidade (3º mandato)

Nove partidos o apoiam na disputa da presidência: PP, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, PROS, PSC, Avante e Patriota. Total de 196 deputados.

Baleia Rossi

Partido: MDB

Estado: São Paulo

Idade: 48 anos

Profissão: Empresário

Carreira política:

• Vereador em Ribeirão Preto 1992-2002

• Deputado estadual por São Paulo 2003-2015

• Deputado federal 2015-atualidade (1º mandato)

11 partidos o apoiam na disputa da presidência: MDB, PT, DEM, PSDB, PV, PSL, Rede, Cidadania, PSB, PDT e PCdoB. Total de 261 deputados.

Quatro siglas ainda não anunciaram apoio:

PTB, Podemos, PSOL e Novo, que possuem, juntos, 39 deputados.