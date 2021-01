15 dos eventos mais aguardados de 2021

O Metro destacou os eventos mais esperados deste ano (além do sonhado fim da pandemia); premiações, grandes disputas esportivas e atividades no espaço estão no calendário.

1. 20 de janeiro – Posse de Joe Biden

Joe Biden vai tomar posse como o 46º presidente dos Estados Unidos em frente ao Capitólio, sede do poder legislativo em Washington, D.C. Também no dia 20, Kamala Harris fará seu juramento, tornando-se a primeira mulher vice-presidente na história do país. A cerimônia sucederá diversas tentativas de Donald Trump para questionar e deslegitimar os resultados da eleição (leia mais na página 8).

2. 7 de fevereiro – Super Bowl LV

A 55ª edição do Super Bowl decidirá o campeão da NFL (liga nacional de futebol americano dos EUA). O jogo final está marcado para 7 de fevereiro no Raymond James Stadium, na Flórida. A imprensa local aposta na vitória do Kansas City Chiefs.

3. 12 de fevereiro – Início do Ano do Boi

A data marca o começo do ano do Boi de Metal no horóscopo chinês. Este animal é reverenciado por sua regência na agricultura, e é reconhecido por características como empenho, honestidade e discrição — apesar de não gostar de ser o centro das atenções, este signo conquista reconhecimento através do trabalho duro. Para os nascidos em anos regidos pelo Boi (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009), os números 1 e 4 trarão sorte.

4. 28 de fevereiro – Globo de Ouro

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro ocorrerá presencialmente no hotel Beverly Hilton em Los Angeles. As atrizes Tina Fey e Amy Poehler serão apresentadoras do prêmio pela quarta vez. Além de honrar os destaques do cinema e da televisão nos Estados Unidos, a premiação também estabelece alguns favoritos para o Oscar.

5. 21 de março – Aniversário do Twitter

Uma das redes sociais mais populares do mundo completa 15 anos de existência em 2021. O serviço foi fundado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams em 21 de março de 2006, mas só foi ao ar em julho. Hoje, a rede possui 145 milhões de usuários, com 500 milhões de publicações (os “tweets”) por dia — em 2020, com o avanço da desinformação sobre o novo coronavírus, o Twitter mudou sua política de combate às fake news, exibindo tarjas em postagens consideradas suspeitas.

6. 25 de abril – Oscar

A 93ª edição do Prêmio da Academia honrará produções do cinema lançadas entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021. A cerimônia no Teatro Dolby, em Hollywood, foi adiada por conta do impacto da pandemia na indústria. A imprensa especializada está de olho no longa “Nomadland”, da cineasta chinesa Chloé Zhao, cotado para as categorias de Melhor Filme e Melhor Diretor.

7. Junho/Julho – Eurocopa

O campeonato de futebol organizado pela Uefa foi adiado por conta da pandemia. Portugal é o atual campeão, após vitória em 2016. O torneio envolverá 24 times e o jogo de abertura será em Roma, entre Itália e Turquia. Em 2021, o árbitro de vídeo será utilizado pela primeira vez.

8. Junho/Julho – Copa América

Entre 11 de junho e 11 de julho, mesmas datas da Eurocopa, a Conmebol organiza a 47ª Copa América, com jogos entre 12 times em estádios na Colômbia e Argentina — sendo a primeira edição hospedada em mais de um país desde 1983. O Brasil é o atual campeão, após conquistar seu nono título em 2019.

9. Julho/Agosto – Olimpíada de Tóquio

Adiado em 2020, o evento global de esporte ocorrerá no Japão entre 23 de julho e 8 de agosto. Mais de 11 mil atletas de 206 nações deverão participar, incluindo participantes de modalidades novas, como basquete 3×3, BMX estilo livre e ciclismo Madison. Em 2019, a Rússia foi banida por doping e não terá representação — seus atletas competirão sob bandeira neutra.

10. 27 de agosto – The Beatles: Get Back

O documentário dirigido por Peter Jackson retrata o período de produção do álbum “Let It Be”, lançado em 1970 — inicialmente nomeado “Get Back”. O longa estreia em 27 de agosto e, no mesmo dia, será publicado um livro com transcrições de mais de 120 horas de conversas entre os membros, além de fotos inéditas.

11. 11 de setembro – 20 anos do 11 de setembro

Considerado o ataque terrorista mais mortal na história, com 2.977 vítimas, o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos completa 20 anos. E o assassinato de Osama Bin Laden, lider da Al-Qaeda, por oficiais da Marinha norte-americana no Paquistão (uma resposta ao ato terrorista) completa 10 anos também em 2021 (em 2 de maio).

12. Setembro/Outubro – Rock in Rio

Entre 24 de setembro e 3 de outubro, o maior festival de música do país acontece na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Com a incerteza da realização do evento, por causa da pandemia, o RiR ainda está por anunciar as atrações de seis de seus sete dias. Destaques até o momento incluem Iron Maiden, Megadeth e Sepultura (foto).

13. Outubro – O primeiro filme no espaço

Em Outubro, Tom Cruise sairá do planeta Terra para gravar um longa dirigido por Doug Liman. O ator estadunidense ficará na Estação Espacial Internacional, sob autorização da Nasa. O projeto cinematográfico estimado em US$ 200 milhões será o primeiro longa filmado no espaço.

14. 31 de outubro – Lançamento do telescópio JWST

Um projeto conjunto da Nasa, Agência Espacial Europeia, Agência Espacial Canadense e o Space Telescope Science Institute pretende lançar ao espaço o telescópio espacial James Webb, sucessor do Hubble. O equipamento possui maior resolução infravermelha e é mais sensível que o Hubble, permitindo tarefas inéditas para a astronomia. Com o JWST, é possível observar alguns dos eventos e objetos mais distantes no Universo, como a formação das primeiras galáxias.

15. 1º a 12 de novembro – COP 26

A conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas deve ocorrer em Glasgow, na Escócia, após o adiamento por conta da pandemia. A expectativa é que as nações firmem novos e mais ambiciosos acordos para combater o aquecimento global.