Trump aposta últimas fichas para ficar no cargo

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o vice, Mike Pence, a não ratificar o resultado do Colégio Eleitoral que deve confirmar nesta quarta-feira (6) a vitória de Joe Biden como o 46º presidente dos EUA. A fala do atual líder foi feita durante um comício em prol de senadores republicanos no estado da Geórgia na noite de segunda-feira.

“Tenho que dizer a vocês, espero que nosso grande vice-presidente faça algo para nós. Ele é um cara ótimo. Porque se ele não fizer, eu não gostarei tanto dele”, declarou. Já

em sua página oficial no Twitter, o presidente dos EUA reiterou que seu companheiro de chapa tem o poder para “rejeitar eleitores escolhidos de modo fraudulento”.

Sem distanciamento social, apoiadores de Trump estiveram na terça (5) em frente à Casa Branca / Samuel Corum/Getty Images

No entanto, Pence já deu indícios de que poderia não seguir a estratégia de parte do partido. Até o momento, nenhuma comprovação de fraude eleitoral foi apresentada pela campanha republicana.

A viagem de Trump ao estado da Geórgia acontece dias depois de vir à tona uma gravação de telefonema, obtida pelo The Washington Post, em que o republicano pressiona o secretário estadual, Brad Raffensperger, a “encontrar” 11 mil votos que poderiam reverter a vitória democrata na região.

As ações desesperadas do presidente marcam suas últimas tentativas para minar o resultado eleitoral que o derrotou. Na segunda-feira, Trump disse que “lutará com todas as forças para permanecer no poder”.

Eleição no Senado

A corrida pelo Senado na Geórgia tem recebido atenção de ambos os partidos, pois é ela quem definirá a maioria na Casa: dos 98 senadores já eleitos, 50 são republicanos e 48, democratas. Caso os dois candidatos de Biden vençam no pleito que ocorreu na quarta, a legenda alcançaria as 50 cadeiras e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, atuaria como voto de minerva nas decisões do Senado, facilitando a governabilidade do novo presidente.