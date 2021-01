Saúde de Manaus beira o colapso com falta de leitos

Hospitais com a capacidade para atender casos de covid-19 chegando ao limite, macas em corredores, desespero de profissionais da saúde e aumento no número de óbitos da doença. Este é o cenário encontrado hoje no sistema de saúde de Manaus, capital do estado do Amazonas, que está prestes a entrar em colapso com a falta de leitos para tratar pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

Com a pior situação entre as capitais brasileiras no momento, a cidade também foi a primeira a sentir o impacto da pandemia de forma devastadora, em abril do ano passado. Na ocasião, vítimas da covid-19 precisaram ser enterradas em valas comuns.

O rápido aumento de casos da doença na cidade a partir de novembro fez a ocupação dos leitos para tratamento do novo coronavírus chegar a 100% da rede privada. Na pública, o número alcançou 92% nesta semana. A prefeitura anunciou na terça-feira (5) que vai construir 6 mil covas nos cemitérios de forma emergencial.

O atual cenário levou funcionários do Hospital Platão Araújo, na zona leste da cidade, a denunciar a situação por meio de um vídeo gravado nas dependências do prédio. Nas imagens, é possível ver profissionais da saúde se alimentando ao lado de pacientes internados por causa da superlotação. O local é considerado referência no combate à pandemia no estado.

Em declaração ao quadro “Diário de um Combate”, do Jornal BandNews FM, uma enfermeira, que pediu para não ser identificada, narrou a situação: “As vezes cada enfermeira tem que cuidar de até nove pacientes por causa da demanda alta.”

A Justiça determinou na terça a continuação do lockdown de 15 dias em Manaus. Somente serviços essenciais podem funcionar.