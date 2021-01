São Paulo publica edital para contratar 10 mil professores para retorno das aulas

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) publicou edital nesta terça-feira no Diário Oficial para contratar 10 mil professores temporários para o retorno das aulas presenciais em 1º de fevereiro.

Os profissionais contratados deverão ministrar aula durante todo o ano letivo de 2021.

As inscrições devem ser feitas na plataforma Banco de Talentos, da Seduc, a partir das 17h desta quarta-feira até o dia 20 de janeiro. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a disciplina que pretende ministrar e a diretoria de ensino que deseja fazer parte.

A seleção será feito por pontuação de acordo com os títulos e a experiência do candidato e os selecionados serão divulgados no Banco de Talentos.