Previsão do tempo:  SP tem dia quente; chove à tarde

O paulistano terá mais um dia de forte calor nesta quarta-feira, com os termômetros atingindo a máxima de 32ºC no decorrer do dia, de acordo com dados da Climatempo.

No final da tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuva fortes em várias regiões, com alerta de temporais para o interior do estado.

De acordo com a Climatempo, uma massa de ar quente e úmido está espalhada por quase todo o país, provocando chuvas fortes em vários estados.

A temperatura mínima prevista para esta quarta-feira é de 21ºC.