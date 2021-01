Pastor que defendia o uso da cloroquina e da ivermectina morre de covid-19

O pastor Thiago Andrade, de 36 anos, integrante do “Movimento São Paulo Conservador” e defensor ferrenho do uso da cloroquina e da ivermectina na prevenção ao coronavírus, morreu no último domingo, em Campinas, vítima da covid-19.

Ele estava internado há 30 dias e teve duas paradas cardiorrespiratórias, segundo informou sua esposa nas redes sociais.

O uso da cloroquina e da ivermectina na prevenção à covid-19 não tem base científicas. Estudos feitos pela comunidade científica mostram que os dois medicamentos não são eficazes no combate ao coronavírus.

O uso da cloroquina é amplamente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores desde o início da pandemia.