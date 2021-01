Pacote com buquê de flores explode na cara de uma mulher em SP

Edileuza Cardoso Ramalho dos Santos, de 50 anos, recebeu uma caixa com um buquê de flores, mas ao abrir o presente ele explodiu na cara da vítima. O caso ocorreu na noite desta terça-feira, em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo

A explosão foi tão forte que destruiu um pedaço do telhado e partes da cozinha. De acordo com o filho da vítima, ela foi hospitalizada com a audição afetada, queimaduras de terceiro grau nos braços, cortes no queixo, na barriga e estilhaços no olho.

O principal suspeito é o ex-namorado, com quem havia rompido um relacionamento de 8 meses e a estava ameaçando por e-mails e nas redes sociais.

O pacote chegou na casa da vítima no último sábado, entregue por um motoboy, mas como Edileuza estava viajando, só foi aberto nesta terça-feira.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio qualificado.