Em fúria, funcionário demitido invade fábrica de carros e destrói 50 veículos; confira imagens

Um ex-funcionário, de 38 anos, da Mercedes, se tornou destaque recentemente em diversos sites de notícias. Em um ataque de fúria, o homem que não teve a identidade revelada, invadiu seu antigo local de trabalho e destruiu 50 veículos do tipo van Classe V.

Segundo informações levantadas, o fato aconteceu na cidade de Vitória, Espírito Santo, onde a fábrica fica localizada e para concluí-lo, o homem roubou uma retroescavadeira e a conduziu por cerca de 21 km até o local do ataque.

Após chegar à fábrica, o ex-funcionário quebrou o portão da entrada e atingiu as vans. Ele ainda tentou chegar ao local em que são feitas as produções, porém sem sucesso.

Aos que estão se questionando sobre o motivo da ação do ex-colaborador, acredita-se que trata-se de uma resposta a um novo esquema de turnos de empregados que pode resultar entre 10% e 15% de demissões.

Ainda de acordo com detalhes obtidos, no último dia 18 de dezembro, trabalhadores se reuniaram para manifestar contra os desligamentos.

Sobre o prejuízo deixado após o incidente, estima-se uma quantia de cerca de 2 milhões de euros, atualmente o equivalente a 12,8 milhões de reais.

Confira abaixo algumas fotos compartilhadas que mostram mais detalhes do ocorrido (Com UOL).

Mercedes-Benz has fired #Basque worker from work in Vitoria-Gasteiz in the last day of the year 2020 and he has wrecked 50 vans. #NeoLiberalism #CorporateEmpire #angryworker #solidarity #Proletarianism #WorkerClass #langileria #RiseUp pic.twitter.com/IP1nX73PDH

— Irlandarra (@aldamu_jo) December 31, 2020