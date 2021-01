Covas monta secretariado com caras novas e ampliando o espaço para as mulheres

Eleito ano passado para mais um mandato à frente da Prefeitura São Paulo – e que desta vez poderá ser só seu, do início ao fim, uma vez que o anterior foi herdado de João Doria (PSDB) –, o prefeito Bruno Covas (PSDB) já tratou de fazer mudanças na estrutura do governo e no secretariado.

De cara, desde a posse na última sexta-feira, o número de pastas do primeiro escalão já foi reduzido de 28 para 23.

O enxugamento se deu por meio de fusões, como a da secretaria de Licenciamento com a de Desenvolvimento Urbano, agora juntas em uma só, e de incorporações, como a que extinguiu a pasta Gestão, que teve suas atribuições absorvidas pela de Governo Municipal.

Dos 23 titulares, 14 foram mantidos nos seus respectivos cargos ou já ocupavam outras funções na prefeitura e agora foram colocados à frente de pastas. Outras nove secretarias serão comandadas por caras novas. Ou nem tanto.

Entre elas estão Eunice Prudente, única professora negra da faculdade de direito da USP e que assumiu a pasta da Justiça – mesmo cargo que já ocupou no governo do estado na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB) –, e a ex-prefeita Marta Suplicy, que comandou a cidade na virada dos anos 2000, eleita pelo PT, e agora fará parte de um governo tucano na área de Relações Internacionais.

Promessa de campanha de Covas, a ampliação do espaço para as mulheres à frente de secretarias foi tímida: passou de sete para oito. Mas como o número de pastas caiu de 28 para 23, em proporção, a representatividade no governo passou de 25% para quase 35%.

“Agora com mandato próprio, é provável que Covas caminhe na tentativa de consolidar seu nome como uma nova liderança autônoma para São Paulo. Essas mudanças demonstram isso. É esperado que haja um distanciamento de Doria, mas que será relativo, pois Covas depende do governo do estado e não pode contar com muita ajuda do governo federal”, afirmou o pesquisador do laboratório de Política e Governo da Unesp (Universidade Estadual Paulista) Rogério Baptistini.

O primeiro escalão de Covas

• Bruno Covas – prefeito

• Ricardo Nunes – vice-prefeito

Secretários:

• Berenice Giannella– Assistência e Desenvolvimento Social

• Ricardo Tripoli– Casa Civil

• João Manoel Scudeler de Barros – Controladoria-Geral do Município

• Alê Youssef – Cultura

• Aline Cardoso – Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

• Claudia Carletto – Direitos Humanos e Cidadania

• Fernando Padula – Educação

• Thiago Milhim – Esportes e Lazer

• Guilherme Bueno de Camargo – Fazenda

• Rubens Rizek – Governo Municipal

• Orlando Faria – Habitação

• Marcos Monteiro – Infraestrutura e Obras

• Juan Quirós – Inovação e Tecnologia

• Eunice Prudente – Justiça

• César Azevedo – Urbanismo e Licenciamento

• Levi Oliveira – Mobilidade e Transportes

• Silvia Grecco – Pessoa com Deficiência

• Marina Magro – Procuradoria-Geral do Município

• Alexandre Modonezi – Subprefeituras

• Edson Aparecido – Saúde

• Elza Paulina de Souza – Segurança Urbana

• Marta Suplicy – Relações Internacionais

• Eduardo de Castro – Verde e Meio Ambiente

Mantidos ou remanejados | Novos