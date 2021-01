Vídeo: Vizinhos denunciam ataque violento de cães pitbull; homem levou mordida na barriga

Vizinhos da comuna de Quillota, localizada no Chile, fizeram uma denúncia via redes sociais de um ataque de cachorros da raça pitbull.

Nas imagens, que repercutiram nas redes, é possível ver ao menos três cachorros atacando um homem.

Segundo informações do portal local El Observador, outro ataque já havia acontecido com uma mulher na semana passada, e desta vez, no último domingo (3) um homem de 36 anos se tornou o novo alvo dos animais, tendo alguns ferimentos, dentre eles, uma mordida na barriga.

Por sorte, mesmo com toda a situação que gerou pânico, o homem, que não teve a identidade revelada, não ficou gravemente ferido. Ao que se sabe, ele foi atendido no local por uma ambulância do serviço de saúde.

Não há informações sobre quem são os donos dos cachorros e nem se contataram o indivíduo que sofreu o ataque.

Confira abaixo o vídeo que registra o ataque.