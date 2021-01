Vacina da rede privada não estará disponível para público geral

As vacinas contra a covid-19 que futuramente estiverem disponíveis na rede privada do Brasil não serão aplicadas no público geral. O Ministério da Saúde informou ontem que as clínicas particulares que comprarem qualquer dose deverão começar a distribuição pelo grupo prioritário definido no plano nacional de imunização, divulgado em dezembro do ano passado.

Portanto, mesmo que seja comercializada, a vacina não poderá ser vendida para qualquer pessoa em um primeiro momento. O grupo prioritário definido pelo governo federal é formado por trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, professores do nível básico ao superior, profissionais de forças de segurança, entre outros.

O posicionamento do Ministério da Saúde vem após o presidente da ABCVac (Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas), Geraldo Barbosa, afirmar no domingo que representantes de clínicas particulares do Brasil negociam a compra de 5 milhões de doses da vacina Covaxin, da Índia. O imunizante é produzido pelo laboratório local Bharat Biotech.

Integrantes da associação viajaram ontem ao país asiático para conhecer a fábrica da farmacêutica, que tem capacidade de produzir 300 milhões de doses, sendo que a maioria deverá atender ao próprio país. A ABCVac representa 200 clínicas brasileiras, que correspondem a 70% do mercado privado nacional. Elas terão prioridade na aquisição da vacina.

Sem resultados

A Covaxin foi aprovada para uso emergencial na Índia mesmo sem divulgar os resultados da fase três de testes clínicos. Para ser disponibilizada no Brasil, o imunizante precisa de aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).De acordo com Barbosa, os dados relacionados à eficácia da vacina devem ser informados neste mês.

Os primeiros da fila

Veja quem faz parte do grupo que deve receber primeiro a vacina, de acordo com o plano nacional de imunização