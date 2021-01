Temporal causa ‘tsunami’ de lixo em praias do Rio de Janeiro

Praias de diversas regiões do Rio de Janeiro amanheceram na segunda-feira (4) com um “tsunami” de lixo em suas orlas, após um temporal ter atingido alguns pontos da cidade no fim de semana. As imagens ganharam repercussão internacional depois que uma gravação da praia de São Conrado, feita por um diretor do Instituto Mar Urbano, viralizou nas redes sociais.

O surfista Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, também compartilhou as imagens no Instagram. Além da praia de São Conrado, na zona sul, a praia da Bica, na Ilha do Governador, na zona norte, também amanheceu com lixo acumulado no mar. Profissionais de limpeza trabalharam pela manhã no local.

São dois os motivos para a sujeira ter tomado conta do mar neste início de ano. No caso da praia da Bica, parte do lixo era das festas de Natal e Ano-Novo.

Já no vídeo gravado na praia de São Conrado, a maioria dos resíduos era composta por plástico e isopor: reflexo da utilização desenfreada destes materiais no dia a dia da população, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus, momento em que aumentou o uso destes produtos, inclusive nos pedidos de alimentos por delivery.