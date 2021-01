Superávit na balança comercial brasileira supera 2019

A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 50,995 bilhões em 2020. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia, e esse valor é 6,2% superior ao saldo de 2019, quando a balança teve superávit de US$ 48,36 bilhões.

No somatório do ano, as exportações atingiram US$ 209,921 bilhões, e as importações chegaram a US$ 158,926 bilhões. ,Considerando a média diária, o Brasil exportou 6,1% menos em 2020 na comparação com 2019, e registrou importações 9,7% menores no período.

Vale lembrar que o superávit é registrado quando as exportações superam as importações, mas quando ocorre o contrário, é registrado um déficit comercial. O fato é que em dezembro a balança brasileira registrou déficit de US$ 42 milhões, o que influenciou negativamente no resultado do ano.

As exportações somaram US$ 18,365 bilhões, e as importações US$ 18,407 bilhões. Quando se leva em consideração a média por dia útil, as exportações de dezembro registraram queda de 5,3% em relação a dezembro de 2019, já as importações apresentaram alta de 39,9%.