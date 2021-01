Americana é a primeira a receber segunda dose de vacina nos EUA

A primeira enfermeira a ser vacinada nos Estados Unidos com a dose desenvolvida pela Pfizer/BioNtech recebeu na segunda-feira (4) sua segunda dose do imunizante.

A profissional da saúde e linha de frente na área de covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Sandra Lindsay recebeu a dose final do imunizante contra o coronavírus no Centro Médico Judaico de Long Island, no bairro do Queens, em Nova York.

“Não foi nada diferente de tomar qualquer outra vacina. Espero que isso marque o início do fim de um período muito doloroso de nossa história”, disse a enfermeira, que completou: “Estamos em uma pandemia e, portanto, todos precisamos fazer nossa parte.”

Até sábado, os Estados Unidos reportaram ter vacinado 4,23 milhões de pessoas, afirma o site Our World In Data. O país, mais afetado pela pandemia de coronavírus até o momento, confirma 20 milhões de infectados e 350 mil vítimas da doença.

Moderna quer produzir 1 bilhão de doses este ano

A farmacêutica norte-americana Moderna informou ontem que busca produzir ao menos 600 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 ainda este ano. A quantidade anunciada ontem representa um aumento de 100 milhões de doses em comparação à estimativa anterior.

Segundo a agência de notícias Reuters, o objetivo da empresa é aumentar a entrega deste ano para 1 bilhão de imunizantes. Para isso, a Moderna tem aumentado investimentos e contratações.

Até o momento, a farmacêutica já distribuiu aos Estados Unidos 18 milhões doses, de um acordo de 400 milhões de vacinas. Na América do Norte, o Canadá, que já imuniza sua população com a vacina da Pfizer/BioNtech, também assinou um acordo com a Moderna para garantir 40 milhões de doses de imunizante contra a covid-19.