Procon alerta para golpe da vacina da covid-19

Anúncios falsos que circulam nas redes prometendo vacina contra a covid-19 estão na mira do Procon-SP e da polícia.

O Procon emitiu um alerta nesta terça-feira contra o site Farmácia 24 horas, que anuncia a venda de caixas de vacinas contra o coronavírus com 10 doses por R$ 98. O anúncio é falso, segundo o Procon, e a empresa não existe no endereço mencionado no site.

“Trata-se de um golpe, de uma empresa que não existe, que abusa do medo e insegurança dos cidadãos. Isso é crime e o Procon-SP vai atuar junto com a Polícia Civil", disse Fernando Capez, diretor-executivo do Procon-SP.

A denúncia foi encaminhada à Divisão de Crimes contra o Consumidor da Policia Civil e será investigada.

A vacina contra coronavírus ainda não está sendo distribuída ou comercializada no Brasil por nenhum órgão público ou clínica particular.