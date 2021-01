Nova variante da covid-19 faz Reino Unido isolar população

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou na segunda-feira (4) que o país entrará em seu terceiro e mais rígido confinamento para frear os novos casos de covid-19 no país.

A medida, que será discutida por parlamentares britânicos amanhã, foi anunciada após a divulgação de mais um recorde de novos pacientes para a doença em 24 horas.

Na segunda, o Reino Unido reportou 58.784 casos, o maior número diário e sétimo dia consecutivo em que o país mantém uma média de 50 mil novos registros em 24 horas. Autoridades relacionam o aumento com a nova variante do coronavírus, considerada até 70% mais contagiosa.

O confinamento, aconselhado por Johnson que começasse na noite de segunda, prevê que todas as escolas e faculdades sejam fechadas até 22 de fevereiro, exceto para os filhos de trabalhadores essenciais.

Pelo mesmo período, os britânicos deverão permanecer em suas casas e estão autorizados a sair apenas uma vez ao dia para se exercitar, procurar cuidados médicos ou comprar remédios e alimentos.

Todas as lojas e hotéis não essenciais também devem permanecer fechados. Restaurantes poderão continuar com entregas em domicílios e take away (buscar no local).

Vacinação deve acelerar, diz governo

Com o objetivo de acelerar a quantidade de imunizados no país, o Reino Unido distribui desde ontem uma segunda marca de vacina contra a covid-19. Desta vez, trata-se da dose desenvolvida pela farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Seis hospitais na Inglaterra administram a primeira leva de 530 mil doses disponíveis.

Assim como a vacina da Pfizer em dezembro, o Reino Unido é pioneiro na distribuição do imunizante de Oxford. Uma das facilidades da vacina britânica é a possibilidade de armazenamento em geladeiras convencionais com temperaturas entre 2ºC e 8ºC.

De acordo com o site de estatísticas Our World In Data (em português, “Nosso Mundo em Dados”), o Reino Unido vacinou cerca de 944 mil pessoas até o dia 27 de dezembro.

O imunizante de Oxford também é testado no Brasil em parceria com a Fiocruz, e é a principal aposta do governo, que já firmou um acordo para garantir 100 milhões de doses.