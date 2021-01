Lei que proíbe plástico ainda não gera autuações

Aprovada pelos vereadores em 2019 e sancionada pela prefeitura em janeiro do ano passado, a lei que proíbe o fornecimento de copos, pratos e talheres de plástico por bares e restaurantes na capital já está vigor, mas ainda não deve gerar multas.

O texto determina que quem descumprir a lei pode receber advertências e autuações, que variam de R$ 1 mil a R$ 8 mil. O local pode até mesmo ser fechado.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A regra está valendo desde o dia 1º de janeiro, “mas a aplicação de sanções administrativas depende de regulamentação da lei, o que ainda não ocorreu”, informou a prefeitura. A norma foi criada com foco no meio ambiente, na tentativa de reduzir o volume de lixo, mas no meio do caminho surgiu a covid-19.

“Em época de pandemia, o ideal – porque nos traz menos risco –, é usar o descartável, pois quanto menos manipulação no copos e talheres, menor é a chance de contaminação. Considerando a pandemia, seria adequado reavaliar essa medida”, disse ao Metro a infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia Raquel Stucchi.

O que diz a lei

O que está proibido?

O fornecimento aos clientes de copos, pratos, talheres, agitadores de bebidas e varas para balões feitos de plástico

Quem não deve fornecer?

Hotéis, bares, restaurantes, padarias e espaços para festas infantis, entre outros

O que está permitido?

O fornecimento destes itens desde que sejam feitos de materiais biodegradáveis, compostáveis ou reutilizáveis

Fonte: Prefeitura de São Paulo