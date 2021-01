Índia barra exportação da vacina de Oxford; Itamaraty negocia importação

A Índia não permitirá a exportação das doses que produzir da vacina contra a covid-19 da Oxford/AstraZeneca pelos próximos meses, de acordo com declaração do CEO do Instituto Serum do país, Adar Poonawalla.

A instituição foi contratada para produzir 1 bilhão de doses do imunizante para países em desenvolvimento. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a importação de 2 milhões de doses da vacina, que é a principal aposta do governo federal para a imunização contra o coronavírus. Não há, ainda, informações se – ou como – a decisão do governo indiano impactará o Brasil.

Na tarde de ontem, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) informou que o Ministério das Relações Exteriores está negociando a importação das doses prontas para o país. O laboratório brasileiro conta com as 2 milhões de doses para antecipar para janeiro o calendário de imunização contra a covid-19 no país.

A vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford recebeu autorização emergencial do órgão regulador indiano no domingo, mas com a condição de que o Instituto Serum não exporte as doses para que, assim, o país consiga garantir a vacinação das populações mais vulneráveis.