Enem divulga cartão de confirmação com data e local do exame

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ) divulgou nesta terça-feira que o cartão de confirmação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já está disponível para consulta.

No cartão, o candidato poderá conferir o dia, hora e local da realização das provas neste ano.

Ele pode ser acessado na Página do Participante, no site do Enem.

Neste ano, a prova impressa será realiza nos dias 17 e 24 de janeiro para 5,7 milhões de inscritos. A prova digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil inscritos.

O uso de máscara de proteção será obrigatório nas provas presenciais.