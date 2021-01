Banco do Brasil anuncia venda de 1,4 mil imóveis com desconto de até 70%

O Banco do Brasil informou que vai vender 1.404 imóveis, entre casas e apartamentos, com descontos que chegam a 70%.

São imóveis espalhados pelo Brasil cujos preços variam de R$ 15 mil a R$ 21 milhões. Grande parte deles está na região nordeste, com 590 unidades à venda com desconto de até 65%. Na região centro-oeste há 349 imóveis com desconto de até 70%.

Assim como ocorreu em 2020, quando o banco vendeu 770 imóveis, parte deles são decorrentes de créditos concedidos a inadimplentes.

O banco informou que vai arcar com todas as despesas vinculadas ao imóvel até a transferência de propriedade, como impostos, taxas, condomínios, água e luz.

A campanha de venda vai até 15 de janeiro. As informações sobre os imóveis disponíveis podem ser obtidas no site do banco (clique aqui).