Julian Assange não será extraditado, determina juíza

Uma juíza britânica decidiu na segunda-feira (4) que Julian Assange, fundador do site WikiLeaks, não pode ser extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações pelos crimes de espionagem e de hackear computadores do governo para obter documentos secretos.

A juíza alegou preocupação com a saúde mental de Assange e risco de suicídio. As autoridades dos EUA acusam o australiano de 49 anos de divulgação de uma vasta coleção de registros militares confidenciais americanos e informações diplomáticas.

As revelações do WikiLeaks expuseram crimes de guerra dos EUA no Iraque e Afeganistão, detenções extrajudiciais na prisão de Guantánamo, em Cuba, e telegramas de diplomatas revelando abusos de direitos humanos em diferentes partes do mundo.

Os advogados de Assange argumentaram que toda a acusação foi motivada politicamente, movida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e que sua extradição representava uma grave ameaça ao trabalho dos jornalistas.

Assange está sob custódia no Reino Unido desde abril de 2019. Na segunda, o México ofereceu para a ele visto de asilo político.

Entenda o WikiLeaks

O WikiLeaks ficou famoso em 2009 quando publicou centenas de milhares de mensagens enviadas por pagers em 11 de setembro de 2001, o dia do atentado nos Estados Unidos contra as Torres Gêmeas e o Pentágono. A ONG permite a publicação de documentos secretos.

Em novembro de 2010, o WikiLeaks divulgou, com a ajuda de cinco jornais internacionais (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde e El País), mais de 250 mil documentos secretos que revelavam segredos da diplomacia americana.