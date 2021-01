Alta no ICMS vai impactar preços de produtos e serviços

Produtos e serviços devem ficar mais caros a partir deste mês no estado de São Paulo com a vigência da redução de benefícios em ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) para vários setores. Entre os mais consumidos pela população, estão frutas, legumes e verduras, além de queijos e carnes. Eles eram isentos da tributação, mas passam a receber cobrança de 4,14%.

Também entram na lista de produtos que ganham taxação maior veículos novos e usados, TVs por assinatura, móveis, produtos hospitalares e energia elétrica para grandes consumidores.

A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa em outubro do ano passado como parte de um pacote polêmico do governo do estado para corte de gastos. A justificativa é a necessidade de economia “para fazer frente às perdas causadas pela pandemia e manter obrigações em áreas como saúde, educação e segurança”. Os ajustes devem resultar em R$ 7 bilhões aos cofres públicos.

O pacote incluiu a autorização para redução linear em 20% dos benefícios fiscais em ICMS. O valor padrão no imposto no estado é de 18%. Qualquer alíquota inferior a isso é considerada desconto.

Durante as discussões do projeto, o governador João Doria (PSDB) se comprometeu a não alterar a isenção dada aos produtos da cesta básica. Mas muitos alimentos fora da categoria serão impactados. A avaliação da Apas (Associação Paulista de Supermercados) é que os valores serão repassados ao consumidor final.

“O preço dos hortifrútis, por exemplo, é sensível à sazonalidade, mas, independentemente de inflação ou deflação, o ICMS irá incidir em seu preço final e isso é ruim para o produtor, que perde força de negociação frente ao produtor de outro estado, é ruim para o varejo alimentar, que tem trabalhado com margens baixas devido à pandemia, e ruim para o consumidor, que já tem sentido no bolso o peso da inflação de 2020”, comentou em nota o presidente da Apas, Ronaldo dos Santos.

Em entrevista ao apresentador José Luiz Datena no “Manhã Bandeirantes”, da Rádio Bandeirantes, o presidente da Ceagesp, empresa de abastecimento de alimentos de São Paulo, Mello Araújo, disse que a medida tem alcance nacional e impacta pequenos produtores. “Aquela pessoa que planta alface lá no interior e vem aqui para ser distribuído passa a pagar imposto que não existia no fertilizante, semente, equipamentos e produto final”, afirmou Araúo. “Calculamos que em algumas áreas o aumento chegue a 25% sobre o consumo.”

Judicialização

A redução nos benefícios do ICMS foi parar na Justiça. As ações são movidas pela Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados), que calcula aumento de custos em cerca de R﹩ 1,3 bilhão com o novo ICMS em 18% para produtos hospitalares da rede privada. A entidade apresentou mandado de segurança coletivo contra os decretos que mudam o imposto e solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma ação direta de inconstitucionalidade.

O governo excluiu a rede pública da mudança no imposto. “O tratamento diferenciado injustificado, empreendido na legislação, privilegiando determinados prestadores de serviço em desfavor de outros, não percebe a participação complementar de instituições privadas no SUS, nem o grau de tutela conferido à saúde na Constituição Federal, que prevê acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, disse o consultor tributário da Anahp, Eduardo Muniz.

Como fica o imposto

Alguns produtos que serão afetados pelo corte de benefícios do ICMS