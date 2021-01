Vídeo mostra luta por sobrevivência entre mangusto e cobra-rei

A primeira semana de 2021 começou com um vídeo no YouTube que mostra uma batalha por sobrevivência no reino animal. Nas imagens, é possível ver um mangusto tentando caçar uma cobra-rei que não estava disposta a se render facilmente.

Confira mais vídeos:

Na gravação, o pequeno mamífero que se tornou imune ao veneno mortal desse tipo de réptil ataca repetida de vezes. Segundo a National Geographic, o mangusto geralmente consegue sair vencedor destas lutas por sobreviver às picadas e consegue se alimentar das cobras.

Confira: