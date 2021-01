Vídeo mostra ataque desesperador de pitbull a yorkshire e seu dono; cachorro menor não resistiu

Um vídeo compartilhado com uma mensagem de indignação no Twitter chamou a atenção de diversos internautas e traz o retrato de mais um caso em que um pitbull protagoniza um ataque.

Nas imagens, que foram gravadas no último sábado (2) na cidade de Caracas, na Venezuela, um homem é registrado esperando um elevador, junto de seu cachorro, da raça Yorkshire, quando de repente, ao abrir as portas, outro animal, da raça pitbull aparece e corre em direção aos dois, atacando-os.

O homem, que não teve a identidade revelada, tentou de todas as formas se proteger e salvar também seu pet dos ataques. Contudo, infelizmente, seu cachorro, que se chamava Max, não resistiu aos ataques.

Leia também:

No Twitter, Grecia Martínez, quem veiculou as imagens da câmera de segurança, escreveu o seguinte: “Max de 7 anos morreu ontem por causa da guarda irresponsável de um pitbull. É a terceira vez que este cachorro ataca, sendo denunciado e até este momento as autoridades não tomaram nenhuma atitude. O próximo poderia ser uma criança”.

Em continuação à denúncia, Martínez ainda complementou: “Ter um cão é uma responsabilidade, principalmente se ele vive em espaços como um edifício. Max foi o animal de estimação de uma família que hoje está inconsolável”, finalizou.

Por fim, não há informações sobre o estado de saúde do homem e possíveis ferimentos (Com El Nacional).

Confira abaixo o tweet com imagens do ocorrido.