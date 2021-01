Vaga de emprego em SP: Cate tem 700 oportunidades no comércio e construção civil

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo tem 700 vagas para candidatos interessados em atuar nos setores de comércio, serviços e construção civil.

Mais de 200 vagas são para motoristas que atuem com caminhão basculante e estejam com a habilitação (categoria D atualizada). Essas vagas são para a área de construção civil e empresas de logística (entrega). Os salários chegam a R$ 2 mil.

No comércio, há 90 oportunidades para assistente de vendas, com salários entre R$ 1.045 e R$ 2 mil, para candidatos com experiência mínima de 6 meses e ensino médio concluído.

Há ainda 84 vagas para a área de limpeza para candidatos sem experiência, mas com nível fundamental completo. O salário é de R$ 1.201,00.

LEIA TAMBÉM:

Para participar do processo seletivo, basta se inscrever no site www.bit.ly/vagasnocate até 6 de janeiro. Os candidatos escolhidos serão contatados para a segunda etapa do processo seletivo, que terá dia e hora marcados para evitar aglomeração.