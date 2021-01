Previsão do Tempo: São Paulo amanhece com sol, mas chuva volta no final do dia

São Paulo começa a semana com o sol brilhando em meio a muitas nuvens e com a temperatura em elevação, mas não se engane, pode separar o guarda-chuva que à tarde e à noite as chuvas voltam a cair sobre a capital.

A boa noticia é que a frente fria que trouxe o mau tempo para toda a região sudeste se afastou para o litoral e a tendência é de que as chuvas enfraqueçam no decorrer da semana.

A temperatura está em elevação e a máxima prevista para esta segunda-feira é de 28º C.

A mínima prevista é de 20º C.