Papa Francisco critica quem viajou no fim de ano

O papa Francisco criticou as pessoas que mesmo com a pandemia de covid-19 saíram para viajar durante as festas de fim de ano, “buscando apenas satisfazer o próprio prazer”. A crítica ocorreu no domingo (3) após a oração do Angelus, que teve transmissão virtual.

De acordo com o pontífice, é responsabilidade de cada um, além da preocupação com os mais necessitados, mudar os hábitos diante da nova realidade e evitar “a tentação de cuidar apenas dos próprios interesses”.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Li nos jornais algo que me entristeceu bastante: em um país, não me lembro qual, para fugir do lockdown e ter boas férias, mais de 40 aviões saíram naquela tarde”, comentou Francisco. “Mas essas pessoas, que são boas pessoas, não pensaram naquelas que ficaram em casa, nos problemas econômicos de tantas pessoas que o lockdown derrubou, nos doentes? Apenas tirar férias e dar prazer a si mesmo. Isso me entristeceu muito.”

A mensagem semanal, que normalmente é feita de uma janela no Palácio Apostólico de frente para a praça de São Pedro, está sendo realizada internamente para evitar aglomerações no Vaticano. “Não sabemos o que 2021 vai nos reservar, mas o que cada um de nós e todos nós juntos podemos fazer é nos comprometer um pouco mais a cuidar uns dos outros”, completou o pontífice.

O Vaticano, que registrou 27 casos de covid-19, anunciou no sábado que comprou uma quantidade suficiente de vacinas para imunizar todos os habitantes e trabalhadores da cidade-estado.

A bênção de Francisco acontece após sua ausência nas celebrações dos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Segundo Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, o papa não pôde participar de celebrações anteriores em virtude de uma dor no nervo ciático.