A montanha-russa do seu bolso em janeiro

Bem-vindo ao imprevisível ano de 2021! Pouco se sabe sobre como se comportará a economia brasileira com uma segunda onda de casos de covid-19 e após o início tardio da vacinação. Mas uma coisa é certa: os boletos vão continuar a chegar! E janeiro é o mês predileto deles: prepare-se para os impostos de início de ano. Os planos de saúde também aparecem sem pena do seu bolso, com a inclusão dos reajustes congelados no ano passado. As boas notícias são a manutenção nas tarifas de transporte e a mudança de bandeira na energia elétrica. Confira o que sobe e desce.

Sobe

Planos de Saúde

Os reajustes congelados no ano passado pela ANS (Agência Nacional de Saúde) por conta da pandemia serão cobrados de forma diluída pelos planos de saúde em 12 parcelas a partir deste mês. Planos individuais e familiares contratados depois de 1999 devem respeitar a recomposição de custos anual máxima de 8,14%. Para os casos de antes de 1999, o limite depende da operadora, mas não pode ultrapassar 9,26%. Também estavam suspensos os aumentos motivados pela mudança de faixa etária, que podem chegar a 20% e também serão cobrados agora. A ANS determinou que as operadoras devem deixar claro nos boletos o que está sendo cobrado.

A gasolina e o óleo diesel já começaram o ano com reajuste de 5% e 4%, respectivamente, determinados pela Petrobras para as distribuidoras. Desde 2017, a estatal adota política que repassa ao preço da gasolina e do diesel nas refinarias a variação da cotação internacional do petróleo e dólar. Especialistas ouvidos pela agência Estadão Conteúdo acreditam que o reaquecimento dos mercados internacionais neste ano possa resultar em elevação no preço dos combustíveis em até 10%. No ano passado, os combustíveis voltaram a encarecer a partir de maio. De acordo com levantamento do IPTL (Índice de Preços Ticket Log), com base em 18 mil postos, a gasolina subiu 19% no período e o etanol, 26%.

O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) volta a ser cobrado em operações de crédito neste mês após suspensão durante o estado de calamidade pública decretado por conta da covid-19. O imposto incide sobre o valor do empréstimo, sem cobrança nas parcelas. A alíquota, ao dia, é de 0,0082% para as pessoas físicas e é limitada a 6% do valor contratado. No caso das empresas, ela é de 0,0041% ao dia acrescida da taxa adicional de 0,38% e limite máximo de 3%. A isenção teve início em abril e foi suspensa entre 26 de novembro e 10 de dezembro como medida para compensar o desconto na conta de luz aos moradores do Amapá. Mas retornou no dia 11, terminando oficialmente em 31.

Desce

IPVA e DPVAT

A desvalorização no valor dos veículos deixa tradicionalmente o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) mais barato todos os anos. Em São Paulo, a queda nominal média do imposto em 2021 foi de 6,77%. O vencimento da primeira parcela ou da cota única tem início na quinta-feira para placas final 1 e segue até dia 20, dependendo da placa. Outra boa notícia para os proprietários de veículos neste ano é a isenção do DPVAT, o seguro obrigatório. O conselho que faz a gestão do benefício para vítimas de acidente decidiu que há dinheiro em caixa para as coberturas em 2021. No ano passado, carros pagaram R$ 5,23 e motos, R$ 12,30.

Depois do susto do retorno antecipado do sistema de bandeiras em dezembro, com a operação em nível vermelho máximo, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou para este mês a cor amarela. A mudança, de acordo com a agência, foi motivada por previsão de melhora hidrológica na vazão das hidrelétricas. Ainda há custo extra para o consumidor, de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora. Mas ele é menor que o cobrado em dezembro, de R$ 6,243.

Fica na mesma